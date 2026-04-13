La UE «toma nota» de liberación de abogado chino pero teme que siga sometido a vigilancia

1 minuto

Bruselas, 13 abr (EFE).- La Unión Europea «tomó nota» este lunes de la liberación del abogado chino de derechos humanos Yu Wensheng después de tres años en prisión y mostró preocupación por la posibilidad de que siga siendo vigilado y sometido a «restricciones» tras su liberación.

El letrado estuvo tres años en la cárcel después de haber sido condenado por «incitar a la subversión del poder estatal».

«Nos preocupa que Yu Wensheng siga sometido a vigilancia y restricciones tras su liberación. La UE insta a China a respetar plenamente todos los derechos y libertades de Yu Wensheng y su esposa Xu Yan», dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

Además, el portavoz indicó que la UE «reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de los defensores de los derechos humanos en China que se encuentran detenidos y condenados únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y a garantizar el respeto de las garantías procesales».

Los Veintisiete, añadió, «seguirán denunciando estas violaciones en foros bilaterales y multilaterales».

Yu Wensheng y su esposa, Xu Yan, fueron detenidos el 13 de abril de 2023, cuando se dirigían a la delegación de la UE en Pekín para reunirse con altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.

En octubre de 2024, Yu Wensheng fue condenado a tres años de prisión y su esposa, Xu Yan, a un año y nueve meses. EFE

mb/mas/rcf