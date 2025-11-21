La UE aboga por más cooperación en seguridad con el G7 ante el aumento de las amenazas

2 minutos

Toronto (Canadá), 21 nov (EFE).- El comisario de Interior europeo, Magnus Brunner, abogó este viernes por una mayor cooperación internacional para defender las sociedades «contra amenazas cada vez más complejas» al inicio de la reunión de ministros del Interior del G7 que se desarrolla en Ottawa.

Brunner señaló en un comunicado que la reunión en Ottawa, que se desarrollará hasta el domingo, se produce en «un momento crucial».

«Los desafíos de seguridad evolucionan rápidamente y ningún país puede afrontarlos en solitario. Europa está reforzando su resiliencia interna y profundizando su cooperación con socios de confianza, incluido el G7», afirmó.

El comisario europeo destacó la reforma de la política de migración y asilo de la Unión Europea (UE) y afirmó que cada vez más existe una conexión entre la seguridad interna y la externa.

«Junto con nuestros socios del G7, estamos comprometidos con la lucha contra el crimen organizado, contrarrestar las amenazas híbridas, luchar contra el tráfico de drogas y abordar los desafíos globales de la migración de forma humana y segura», explicó.

En este sentido, subrayó el creciente uso de tácticas híbridas en la zona oriental de la UE, con el uso de los migrantes como agentes desestabilizadores, la desinformación y la coerción energética.

Los ministros de Interior del G7, así como los de varios países invitados, están llegando este viernes a Ottawa para participar a partir de mañana en dos jornadas de reuniones en las que tratarán la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, las drogas sintéticas, el tráfico de migrantes, el extremismo en línea, los delitos cibernéticos y el abuso sexual de menores, entre otros temas.

El jueves, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó al G7 que incluya en su agenda de la reunión la represión transnacional contra periodistas.

La organización puso como ejemplo los ataques que sufre la periodista egipcia residente en Alemania Basma Mostafa o la persecución de las autoridades rusas contra profesionales exiliados. EFE

jcr/dte/rrt