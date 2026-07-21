La UE abrirá una delegación en Omán en plena tensión en la región del Golfo

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(Actualiza reemplazando citas de comunicado por declaraciones de Kallas y Al Busaidi; mención a Aspides)

Bruselas, 21 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Sultanato de Omán firmaron este martes un acuerdo para establecer una delegación permanente de la UE en Mascate, según comunicó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

El pacto, firmado por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, proporciona el marco jurídico para el establecimiento y funcionamiento de la delegación de la UE en Mascate, la capital del sultanato.

«(La) posición estratégica (de Omán) en el cruce entre el Golfo, el mar Rojo y el océano Índico lo convierte en un actor indispensable para la estabilidad regional. La apertura de la delegación de la UE en Mascate es un hito en nuestras relaciones y un compromiso claro con Omán, con el Golfo, y también con unas asociaciones de seguridad más sólidas con la región», expresó Kallas durante la ceremonia en Bruselas.

Según Kallas, la UE ampliará así su presencia diplomática, que cuenta con una red de 145 delegaciones en todo el mundo, «allí donde más importa», dada la nueva escalada de tensiones en la región del Golfo por el conflicto entre EE.UU. e Irán y las «pocas posibilidades de diplomacia entre ambas partes».

«La cooperación entre nosotros se fundamenta en una gran historia de pragmatismo, objetivos compartidos y un compromiso mutuo con la paz, la seguridad y la prosperidad», dijo por su parte Al Busaidi por videoconferencia, quien confió en que la nueva misión ayude a «mejorar la resolución de conflictos, fortalecer las cadenas de suministro y promover la armonía en los asuntos globales».

Ambas partes esperan completar los preparativos para la apertura de la delegación «lo antes posible», según el comunicado de la SEAE.

La UE espera también «iniciar próximamente las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica, así como celebrar la segunda Cumbre UE-Consejo de Cooperación del Golfo más adelante este año», detalló Kallas.

Desde 2004, la Delegación de la UE en Riad (Arabia Saudí) se encarga de las misiones del bloque en ese país, Omán y Baréin.

Además, Omán es uno de los seis Estados que integran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), junto con Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Baréin.

Los ministros de Exteriores de la UE se reunieron con sus homólogos del CCG en Bruselas el 15 de julio para abordar la seguridad en la región y la libertad de navegación tanto en el estrecho de Ormuz como en el mar Rojo, donde la UE cuenta con su misión naval Aspides.

Sobre Ormuz, Kallas ha reclamado que la vía marítima permanezca abierta «sin peajes ni tasas» y calificó de «inaceptables» los ataques iraníes contra países como Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que, dijo, «ponen en riesgo el colapso total del acuerdo de paz interino en la región». EFE

ymo/pcc/fpa