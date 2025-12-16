La UE acelera para dar luz verde al acuerdo con Mercosur, con reticencias aún de Francia

5 minutos

Bruselas, 16 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) está acelerando esta semana los trabajos para poder dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur el próximo sábado en Brasil, mientras Francia principalmente aún mantiene reticencias sobre el pacto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Brasil para firmar el acuerdo el sábado en los márgenes de la cumbre del Mercosur si recibe el mandato de los Estados miembros para ello y cumplir así el objetivo de que esté firmado antes de fin de año.

El Consejo de la Unión (en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete) y la Eurocámara se reunirán el miércoles para tratar de cerrar la posición europea, después de que ambas instituciones hayan pactado sus condiciones.

Los líderes comunitarios se verán en Bruselas en una cumbre el jueves y el domingo. La cuestión del acuerdo con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) no está en la agenda, pero algunos países podrían mencionarla, según fuentes comunitarias.

Respaldo parlamentario a salvaguardas

El Parlamento Europeo dio luz verde este martes a las cláusulas de salvaguarda de la parte comercial del acuerdo, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, y está listo para negociar su diseño final con los países de la Unión Europea en una semana clave para este pacto.

En un voto en el pleno del Parlamento Europeo, los eurodiputados confirmaron que apuestan por reducir los márgenes de incremento de importaciones o caída de precios de estos productos sensibles que darían lugar a una investigación de Bruselas, del 10 % que proponía inicialmente la Comisión Europea (y que aceptan los gobiernos europeos) a un 5 % en la posición negociadora de la Eurocámara.

Esto implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 5 % en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5 % inferior al del producto europeo comparable.

Si se determina que un incremento de importaciones en productos como ternera, pollo, lácteos, azúcar o etanol han causado un «daño significativo» a los productores europeos, la UE puede suspender las ventajas de entrada de estos productos al mercado comunitario.

Esta posición negociadora, que salió adelante por 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones, mantiene también la apuesta por reducir la duración máxima de estas investigaciones a la mitad de lo previsto (de seis meses a tres en general y de cuatro a dos meses para los más sensibles) y limita asimismo los plazos para imponer las medidas provisionales.

Por su parte, los países de la UE ya habían aceptado la propuesta original de Bruselas, que incluía investigaciones más prolongadas y umbrales más permisivos antes de que se activaran las alarmas.

Reticencias

Francia -el país más relevante que aún mantiene el rechazo al pacto- ha establecido tres condiciones para su apoyo al acuerdo con Mercosur: cláusulas de salvaguarda sólidas y operativas, medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.

Fuentes europeas apuntaron a que Francia ve con buenos ojos las salvaguardias respaldadas por la Eurocámara, pero dijeron que París se pronunciará en función de cómo queden esas llamadas cláusulas espejo o los controles en frontera, y alertaron de que todo ello debería integrarse en la arquitectura jurídica del acuerdo y pactarse con el Mercosur.

Llamaron atención además sobre lo «ajustado» que está el calendario, ya que inicialmente el voto de las salvaguardias en el Parlamento Europeo iba a ser en noviembre: «No es razonable hacerlo todo en unos días, sino que es más razonable darse algunas semanas».

Por su parte, el grupo en la Eurocámara de los Conservadores y Reformistas Europeos, en el que está representado el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió de que las salvaguardas «son mejores que nada, pero siguen sin proporcionar una protección eficaz a los agricultores europeos».

«Apoyamos el libre comercio y reconocemos que un acuerdo con Mercosur puede brindar oportunidades a Europa, pero el comercio debe ser justo. No se puede esperar que los agricultores compitan con importaciones producidas bajo normas que no se ajustan a las exigidas en la Unión Europea», indicó.

El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, advirtió en cualquier caso el martes de que el acuerdo «morirá» si no se firma este próximo fin de semana. EFE

rja-lzu-lpc/lar