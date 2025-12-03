La UE acuerda dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente el petróleo

1 minuto

Bruselas, 3 dic (EFE).- Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo acordaron este miércoles que la Unión Europea detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente a hacer lo propio con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año.

En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027. EFE

lzu/jaf/jgb