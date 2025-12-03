The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La UE acuerda dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente el petróleo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 3 dic (EFE).- Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo acordaron este miércoles que la Unión Europea detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente a hacer lo propio con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año.

En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027. EFE

lzu/jaf/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR