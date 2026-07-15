La UE acuerda mantener tope actual al precio del crudo ruso hasta el próximo 23 de julio

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Bruselas, 15 jul (EFE).- Los países de la Unión Europea acordaron este miércoles mantener hasta el próximo 23 de julio el tope al precio del petróleo de origen ruso, mientras siguen trabajando en los escollos que impiden cerrar un acuerdo sobre el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, informaron fuentes diplomáticas.

La decisión, adoptada en una reunión de embajadores permanentes de los Estados miembros, supone aplazar la revisión del tope al precio del crudo, que estaba prevista este miércoles, para seguir negociando sobre puntos que incluyen las implicaciones económicas y técnicas de las propuestas.

La normativa europea establece que el tope al precio del petróleo en la UE, que hoy se sitúa en 44,10 dólares por barril, debe ajustarse automáticamente cada seis meses. EFE

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