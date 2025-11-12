La UE acuerda normas contra prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario

Bruselas, 12 nov (EFE).- Las instituciones europeas llegaron a un acuerdo este miércoles sobre una legislación para combatir las prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario, a través de una mejor cooperación entre las autoridades de los distintos países afectados.

Representantes del Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un reglamento que, entre otras novedades, introduce un «mecanismo de asistencia mutua» que permitirá a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley solicitar e intercambiar información, así como colaborar en investigaciones relacionadas con prácticas comerciales desleales.

Además, la nueva ley introduce normas sobre la cobertura de costes en casos de asistencia mutua, así como sobre la protección de datos y la confidencialidad de la información para garantizar que los proveedores estén a salvo de represalias, y un mecanismo de actuación coordinada en casos de prácticas comerciales desleales transfronterizas a gran escala que involucren al menos a tres países de la UE. EFE

