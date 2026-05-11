La UE acuerda nuevas sanciones contra colonos israelíes tras el cambio de gobierno en Hungría

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Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este lunes nuevas sanciones contra colonos israelíes extremistas por la violencia contra los palestinos en Cisjordania, después de que el nuevo gobierno de Hungría pusiera fin a meses de bloqueo.

«Está hecho. La Unión Europea sanciona a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus dirigentes», anunció en redes sociales el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

«Estos actos gravísimos e intolerables deben cesar sin demora», añadió.

Israel condenó de inmediato la decisión de Bruselas como «arbitraria». «La Unión Europea eligió, de manera arbitraria y política, imponer sanciones a ciudadanos y entidades israelíes por sus opiniones políticas y sin ningún fundamento», escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

La medida es una respuesta al aumento de la violencia y la expansión de las colonias en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, y estaba bloqueada por el ex primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán, hasta la victoria del nuevo jefe del Gobierno, Peter Magyar.

Al menos siete colonos u organizaciones serán incluidos en la lista negra, indicaron funcionarios europeos. La UE también acordó sancionar a representantes del movimiento islamista palestino Hamás.

La violencia en Cisjordania – ocupada por Israel desde 1967 – se intensificó desde que el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

Aunque hay acuerdo en la UE para sancionar a los colonos israelíes extremistas, aún no hay consenso entre los Estados del bloque para dar pasos adicionales contra Israel, como la restricción de las relaciones comerciales.

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