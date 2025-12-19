La UE acuerda préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar activos rusos

afp_tickers

4 minutos

Los líderes europeos decidieron en la madrugada del viernes prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, sin recurrir a los activos rusos que tienen congelados por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre esa solución.

El acuerdo, que se alcanzó tras más de un día de negociaciones en una cumbre celebrada en Bruselas, ofrece a Kiev un salvavidas que necesitaba con urgencia, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para poner fin a la guerra.

«Hemos llegado a un acuerdo. Se aprobó la decisión de conceder una ayuda de 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) a Ucrania para 2026-2027», escribió en la red social X el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La UE envía así un «mensaje claro» al presidente ruso, Vladimir Putin, declaró por su parte el canciller alemán, Friedrich Merz, a pesar de ser un ferviente defensor de utilizar los activos de Moscú.

El presidente francés, Emmanuel Macron, matizó que en las «próximas semanas» habrá que encontrar «la manera de que los europeos, con una buena organización, reanuden un diálogo completo con Rusia con total transparencia».

Los 27 Estados del bloque debían encontrar a toda costa una solución duradera para financiar a Ucrania, que corría el riesgo de quedarse sin dinero en el primer trimestre del próximo año.

En octubre se comprometieron a garantizar, durante los próximos dos años, la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev, tras el cierre del grifo estadounidense decidido por Donald Trump.

Estas necesidades de financiación se calculan en 137.000 millones de euros, y la UE se ha comprometido a asumir dos tercios, es decir, 90.000 millones. El resto debía ser aportado por otros aliados de Ucrania, como Noruega o Canadá.

Los europeos van a conceder a Kiev un préstamo sin intereses, financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea.

«Tras largas discusiones» está claro que el recurso a los activos rusos «requiere más trabajo», reconoció en la madrugada del viernes un funcionario de la UE, bajo condición de anonimato.

El acuerdo estuvo estancado durante semanas debido a la fuerte reticencia de Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de estos activos congelados, unos 210.000 millones de euros. La idea era utilizarlos para financiar un «préstamo de reparación» de 90.000 millones a favor de Ucrania.

Las horas de negociaciones, primero entre diplomáticos y luego entre los dirigentes europeos, reunidos el jueves por la noche en cónclave, no permitieron llegar a un compromiso.

– «Una pregunta» –

«La decisión debe tomarse antes de que termine este año», recordó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en una conferencia de prensa en Bruselas, adonde se desplazó para reforzar su mensaje.

Solo fue escuchado en parte tras abogar sin descanso por que Rusia pagara, pero Ucrania sigue teniendo la seguridad de contar con los fondos necesarios mientras continúan los combates a pesar de las intensas negociaciones en curso.

Trump volvió a mostrarse impaciente el jueves, al invitar a Ucrania a «actuar rápidamente», antes de que Rusia «cambie de opinión».

Zelenski confirmó horas antes la celebración de nuevas conversaciones en Estados Unidos, el viernes y el sábado. Espera obtener detalles sobre las garantías de seguridad proporcionadas a Kiev para evitar nuevos ataques rusos.

«Hay una pregunta a la que todavía no consigo obtener respuesta (…). La pregunta se refiere al conjunto de garantías de seguridad», aseguró ante la prensa en Bruselas, indicando que quería saber «qué hará Estados Unidos si Rusia comete una nueva agresión».

– Recurso «moral, justo y legal» –

En Bruselas, instó sobre todo a los europeos a tomar una decisión rápidamente, al considerar que el recurso a los activos rusos es «moral, justo y legal».

«No veo mejor opción» que recurrir a los activos rusos, había insistido también el jueves el canciller alemán Merz.

El líder abandona Bruselas este viernes, sin embargo, sin haber conseguido lo que quería y obligado además a aceptar un aplazamiento de la firma de un acuerdo de libre comercio con los países suramericanos del Mercosur, impulsado por Francia e Italia.

«Si no lo conseguimos, la capacidad de acción de la Unión Europea se verá gravemente comprometida durante años, e incluso más tiempo», advirtió a principios de semana.

ob/jca/roc/arm/cr