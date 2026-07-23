La UE acuerda reanudar normativa que permite detectar abuso sexual infantil en línea

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Bruselas, 23 jul (EFE).- El Consejo de la Unión Europea -los países miembros- acordó este jueves reanudar hasta el 3 abril de 2028 las normas temporales que permiten a los proveedores de servicios en línea detectar, denunciar y eliminar de manera voluntaria los contenidos de abuso sexual infantil en internet, que habían expirado hace más de tres meses.

La medida, que constituye una excepción a las normas de protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas, se había adoptado en 2021 como una solución a corto plazo hasta que finalicen las negociaciones sobre un marco jurídico a largo plazo para atajar este problema.

Su renovación «responde a la necesidad de actuar con rapidez y subsanar el vacío legal tras la expiración de la medida provisional anterior», explicó el Consejo en un comunicado.

Los embajadores de los Veintisiete aceptaron las modificaciones adoptadas por el Parlamento Europeo, «teniendo en cuenta la finalidad específica y la duración limitada del reglamento provisional», lo que permitió lograr un acuerdo.

La Comisión Europea celebró la aprobación de la propuesta, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión en los próximos días, y consideró que se trata de «un avance positivo que restablece la seguridad jurídica», aunque instó al Consejo y a la Eurocámara a «que se alcance un acuerdo sobre legislación a largo plazo».

«Esto es fundamental para proteger a los niños, rescatar a las víctimas y llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, esta es solo una solución temporal. Instamos a los colegisladores a que lleguen a un acuerdo sobre un marco legal eficaz y a largo plazo para proteger a la infancia», dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.

En este sentido, el Consejo sostuvo que «el acuerdo de hoy no perjudicará las negociaciones en curso, sino que proporcionará claridad y seguridad jurídica a largo plazo».

El pasado 23 de marzo, el Consejo (países de la UE) y el PE no lograron acordar la prórroga de esta excepción que permite a los proveedores de internet detectar de manera voluntaria el abuso sexual infantil en internet, por lo que esta expiró el pasado 3 de abril.

Tras el fracaso, se echaron la culpa mutuamente y alertaron de que esa falta de acuerdo impediría seguir aplicando la normativa vigente, lo que dejó a la UE sin un instrumento legal contra la difusión de esos contenidos durante más de tres meses.

Entre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo se encontraba la exclusión de esta normativa de «las comunicaciones interpersonales a las que se aplique, se haya aplicado o se vaya a aplicar el cifrado de extremo a extremo».

Esta normativa se acordó en 2021 como una solución a corto plazo para posibilitar la detección de este material hasta la conclusión de las negociaciones sobre el marco jurídico a largo plazo, que se mantienen activas a día de hoy.

El Consejo aclaró que la aceptación de estas enmiendas de la Eurocámara no implica que vaya a aceptar similares en las negociaciones a largo plazo y recalcó que «se necesita una mayor precisión y claridad (…) paran garantizar la protección de los niños tanto frente al abuso sexual como a la victimización secundaria». EFE

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