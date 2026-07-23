La UE acuerda un nuevo paquete de sanciones a Rusia con extensión de tope al petróleo

Compartir

3 minutos

(Actualiza con más detalles anunciados por Kallas; próximos pasos)

Bruselas, 23 jul (EFE).- Los países de la UE lograron este jueves un acuerdo para desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, con la extensión durante 12 meses del tope al precio del petróleo, fijado en 44,10 dólares, como una de las principales medidas.

El acuerdo llega tras semanas de negociación marcadas por las reticencias de algunos países a prohibir el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países, una medida con fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte, como el de Grecia.

Finalmente, se acordó una exención limitada para los contratos y compras vinculadas firmados antes del 24 de febrero de 2022, con restricciones a cualquier ampliación futura de dichas transferencias y a una revisión anual por parte del Consejo de la UE -los países-.

El paquete, propuesto por la Comisión Europea (CE) el 9 de junio, prevé además 218 nuevas inclusiones individuales en la lista de sancionados -el mayor número de los últimos cuatro años-, con restricciones y prohibiciones de transacciones dirigidas al sector financiero ruso y nuevas medidas relacionadas con las criptomonedas, aunque el texto final aún no se ha refrendado.

«Hemos golpeado a más de cien bancos y operadores de criptomonedas, a más de 40 buques de la flota en la sombra y a varias refinerías de petróleo en Rusia y Bielorrusia», detalló la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, en sus redes sociales.

«También estamos respondiendo a los ataques incesantes de Rusia contra civiles, infraestructura y patrimonio cultural, incluyendo a más de 50 entidades del complejo militar-industrial en la lista, entre ellas actores clave implicados en la producción de los drones de largo alcance de Rusia», añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo y afirmó en su cuenta en la red social X que las sanciones «continúan debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia».

Von der Leyen precisó que el paquete suma 32 nuevos bancos rusos a la lista de entidades sujetas a prohibición de transacciones, además de plataformas de criptomonedas y de comercio de petróleo.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió el pacto como «otro paso decisivo para intensificar la presión sobre Rusia» y aseguró que el apoyo europeo a Ucrania «sigue siendo inquebrantable».

La presidencia irlandesa del Consejo de la UE señaló, por su parte, que el acuerdo busca «golpear las fuentes de ingresos de Rusia, dificultar su flota en la sombra y alterar sus cadenas de suministro».

El texto final deberá ser refrendado por los Veintisiete mediante un procedimiento escrito en algún momento de la tarde, según fuentes diplomáticas. EFE

mas-ymo/par/ep