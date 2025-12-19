La UE acuerda un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común

Bruselas, 19 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

«Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos», anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

Pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo, como había privilegiado la Comisión Europea, los líderes finalmente se decantaron por recurrir a la emisión de deuda común ante los reparos fundamentalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de esos activos, por valor de hasta 185.000 millones de euros.

En una rueda de prensa, el político portugués dijo que de forma urgente concederán «un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea», la cual «se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo».

En cualquier caso, los líderes encargaron a la Comisión Europea que siga trabajando en un «préstamo de reparación» para Kiev «basado en los activos inmovilizados rusos».

«Para mí, el préstamo de reparaciones no era una buena idea. (…) Me pidieron que, por favor, hiciera un esfuerzo para conseguirlo. Así que negocié el texto con la Comisión para que fuera posible. Cuando explicamos el texto, surgieron tantas preguntas que dije: ‘Os lo dije'», explicó en una rueda de prensa el primer ministro belga, Bart De Wever, que venía alertando de los riesgos de basarse en los activos rusos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó en una rueda de prensa tras la reunión que la UE concederá un préstamo a Kiev que procederá «del mercado de capitales».

«Cambiar la secuencia del proceso facilita todo», reconoció, después de no haberse mostrado proclive a la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario y haber sido el principal defensor de utilizar los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

Merz explicó que, en cualquier caso, los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado reparaciones a Ucrania por la invasión.

«Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo», agregó.

Merz, que habló de «cooperación reforzada» de 24 países para referirse al acuerdo de hoy, afirmó que podrán «recurrir a instrumentos europeos probados y contrastados y apoyar a Ucrania de inmediato, sin más demoras».

Indicó que la fórmula por la que optaron permite mantenerse al margen, como habían solicitado, a Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que no verán afectadas sus obligaciones financieras en este préstamo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una rueda de prensa que esta es la solución que se consideró «más realista y la más viable» para garantizar que Ucrania disponga, a partir de 2026, de los medios que necesita para financiar su esfuerzo.

«Hemos velado por introducir una preferencia europea sólida para nuestra industria de defensa y para la de Ucrania. Paralelamente, se invitó al Consejo a proseguir los trabajos técnicos sobre la opción de un préstamo de reparación que estaría financiado por los ingresos de tesorería procedentes de los activos soberanos rusos congelados», señaló.

Los 90.000 millones de euros que proporcionará la UE cubrirán casi dos tercios de los 136.000 millones que necesitará Ucrania en apoyo militar y financiero entre 2026 y 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. El resto deberían proporcionarlo otros socios internacionales. EFE

