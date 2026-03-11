La UE adopta nuevas sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes

La Unión Europea impuso nuevas sanciones a 19 dirigentes y entidades iraníes, culpables de violaciones «graves» de los derechos humanos, señaló este miércoles la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en X.

Estas medidas envían el «mensaje a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión», aseguró.

Estas nuevas sanciones no afectan al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado para el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes, explicó una fuente diplomática.

Tampoco están directamente relacionadas con la guerra en Oriente Medio, sino con la situación de represión en Irán, añadió la misma fuente.

Antes de este anuncio, unas 247 personas y 50 entidades ya se encontraban sancionadas por la UE por violaciones de los derechos humanos.

Estas medidas prevén, entre otras cosas, la congelación de activos en la UE y la prohibición de entrar en el territorio de la Unión Europea.

