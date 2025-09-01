La UE adopta un código de conducta voluntario para las reseñas de alojamientos turísticos

Bruselas, 1 sep (EFE).- La Comisión Europea adoptó este lunes un «código de conducta» voluntario que busca aportar más transparencia a empresas y usuarios en las reseñas en línea de los alojamientos turísticos.

«Esta iniciativa ayudará a distinguir entre las reseñas auténticas de huéspedes que realmente se han alojado en un lugar y aquellas de quienes no lo han hecho, lo que permitirá a los turistas estar mejor informados al reservar sus vacaciones», señaló en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

El código ha sido creado en colaboración con «actores del ecosistema turístico, en particular proveedores de alojamiento y plataformas en línea», añadió la Comisión Europea.

El documento no es vinculante, pero los firmantes aseguran que actuarán de buena fe y basándose en medidas realistas en función de las capacidades de cada empresa, además de compartir buenas prácticas.

Se comprometen a explicar claramente cómo funciona el sistema de valoraciones, a actuar contra actores maliciosos, a verificar el origen de la reseña, a destacar si está promocionada y a distinguir entre las calificaciones oficiales y las de los usuarios, además de habilitar procedimientos y canales de reclamaciones y respuestas, entre otros puntos.

«Las reseñas en línea fiables son esenciales para la confianza en el turismo. Con este nuevo Código de Conducta elevamos el nivel en toda Europa, garantizando que solo los huéspedes genuinos puedan dejar reseñas», declaró el comisario de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.

El responsable comunitario de turismo agregó que este código se traducirá en «información más clara, más justa, más confiable, más transparente y más veraz para todos», lo que calificó como «una victoria para los viajeros, una victoria para los proveedores de alojamiento turístico y un paso adelante hacia un sector turístico más resiliente». EFE

