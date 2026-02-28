La UE advierte contra «cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones» en Irán

Bruselas, 28 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, llamaron este sábado a «prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación» tras el bombardeo a Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses.

«Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región», dijeron hoy ambos líderes europeos en un comunicado conjunto, añadiendo que «es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación».

Von der Leyen y Costa reafirmaron su «firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales» a la vez que aseguraron que tomarían «todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo» en coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Asimismo, reiteraron que la UE ha adoptado «amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria» -a la que la pasada semana incluyeron formalmente en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario- «y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada».

Finalmente, el comunicado conjunto llama a todas las partes a actuar «con la máxima moderación» y a proteger a la población civil y respectar el derecho internacional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta «para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel», anunció el Ejército israelí en un comunicado. EFE

