La UE afirma haber tenido «contactos diplomáticos» con Rusia

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La oficina del presidente del Consejo Europeo mantuvo contactos diplomáticos «breves» con el Kremlin para abrir canales de comunicación, informó el miércoles un responsable europeo, mientras el bloque se plantea dialogar con Rusia para terminar con la guerra en Ucrania.

«En las últimas semanas se mantuvieron contactos breves a nivel diplomático para abrir canales de comunicación, pero no se discutió nada de fondo», afirmó un funcionario de la Unión Europea (UE) bajo condición de anonimato.

Los debates sobre un nuevo acercamiento de Bruselas a Moscú han cobrado mayor fuerza ante el estancamiento de los esfuerzos estadounidenses por detener la guerra en Ucrania, con la atención del presidente Donald Trump centrada en Irán.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se reunirá este jueves con los líderes de la UE en una cumbre en Bruselas, ha instado a Europa a desempeñar un papel más activo.

«En cualquier escenario futuro, la UE tiene intereses específicos que deberá defender; por lo tanto, es importante contar con canales diplomáticos establecidos con Rusia», afirmó el responsable europeo.

«La UE no es un mediador. Apoya a Ucrania en sus esfuerzos por lograr una paz justa y duradera», sentenció.

Según explicó, el presidente del Consejo Europeo, António Costa —quien preside las reuniones de los mandatarios del bloque—, «ha estado coordinándose estrechamente con los líderes europeos sobre una posible interacción con Rusia y los temas que se debatirán cuando llegue el momento adecuado».

Los embajadores en Rusia de Reino Unido, Francia y Alemania instaron la semana pasada a que se entablaran conversaciones directas entre Moscú y Kiev, en una reunión excepcional celebrada el jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Por su parte, Trump dijo el martes que Moscú debería «llegar a un acuerdo» para poner fin a su guerra contra Ucrania durante una reunión del G7 en Francia, de la que también participó Zelenski.

El dirigente ucraniano indicó que Vladimir Putin había rechazado una oferta de encuentro en el G7, pero explicó que había sugerido a Trump que podría reunirse con su par ruso en Estados Unidos.

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