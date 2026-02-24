La UE afirma que la «guerra de desgaste» debilita a Rusia y mantendrá presión sobre Moscú

3 minutos

Bruselas/Kiev, 24 feb (EFE).- Los líderes de la Unión Europea aseguraron este martes, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que la estrategia de «desgaste» de Vladímir Putin está «debilitando progresivamente» a Rusia, y reafirmaron su compromiso de mantener el apoyo a Kiev y la presión sobre el Kremlin.

«La guerra de desgaste de Putin está debilitando progresivamente a Rusia, y estamos decididos a ejercer más presión sobre Rusia para que ponga fin a su agresión y entable negociaciones significativas de cara a la paz», aseguraron en un comunicado conjunto los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el Consejo Europeo, António Costa; y el Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Los líderes comunitarios, que ayer viajaron a Ucrania, añadieron que están «decididos a aumentar la presión sobre el sector energético y financiero de Rusia y a adoptar medidas adicionales contra la flota en la sombra».

«Rusia no ha logrado sus objetivos militares en Ucrania. Al no poder avanzar en el campo de batalla, ataca deliberadamente infraestructuras civiles y críticas ucranianas, incluidas infraestructuras energéticas, hospitales, escuelas y edificios residenciales, en pleno invierno severo», señalaron los presidentes de las instituciones comunitarias.

Von der Leyen, Costa y Metsola celebraron que «los ucranianos siguen demostrando una fortaleza, determinación y resiliencia formidables» y rindieron «homenaje al valiente pueblo de Ucrania, que sigue resistiendo y defendiendo su país».

Los líderes comunitarios recordaron el apoyo que la UE ha brindado al país invadido «desde el primer día de la agresión rusa», con cerca de 200.000 millones de euros en ayudas, a los que se sumarán otros 90.000 millones en 2026-2027, de forma que «la Unión Europea seguirá proporcionando un apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático integral a Ucrania».

«Nuestro objetivo es una paz global, justa y duradera para Ucrania, basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr esa paz: una paz con dignidad y seguridad a largo plazo», dijeron.

Von der Leyen, Costa y Metsola agregaron que «el respeto de la soberanía y de la integridad territorial es la piedra angular» del futuro de Ucrania.

«Ningún país puede anexionarse a su vecino. Las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. El agresor no puede ser recompensado. En el actual y desafiante entorno internacional y geopolítico, subrayamos la importancia de mantener la solidaridad transatlántica y global con Ucrania», destacaron en su declaración conjunta.

En un horizonte más amplio que sitúan «cuando cesen los combates», los líderes de las instituciones comunitarias aseguraron que la UE y sus Estados miembros están «dispuestos a contribuir a garantías de seguridad sólidas y creíbles para asegurar que Rusia nunca pueda volver a atacar a Ucrania» y que «rinda cuentas por los crímenes cometidos y por los daños causados».

«El futuro de una Ucrania segura y próspera está en la Unión Europea. Ucrania ha logrado avances significativos en las reformas para la adhesión a la UE en circunstancias extremadamente difíciles. Ucrania puede contar con nuestro pleno apoyo tanto para su adhesión a la UE como para su reconstrucción tras la guerra», agrega la declaración, en la que no se cita a Estados Unidos. EFE

jaf/alf