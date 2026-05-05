La UE ahorraría 55.000 millones al año con más renovables y baterías, según patronal solar

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Bruselas, 5 may (EFE).- La Unión Europea podría ahorrar hasta 55.000 millones de euros al año en costes operativos del sistema eléctrico en 2030 si invierte masivamente en energías renovables y baterías, según la asociación empresarial SolarPower Europe.

El dato, que supondría reducir casi a la mitad los costes operativos del sistema eléctrico respecto a 2025 (-49 %), es el escenario más optimista del informe «Solar+: Una vía para que la Unión Europea alcance los objetivos de energías renovables, la asequibilidad de los precios y la seguridad energética», difundido este martes por la patronal europea de la energía solar.

Un segundo escenario «base» cifra el ahorro en 2030 en 33.000 millones de euros al año o un 29 % menos que en 2025.

Ambos supuestos presentan precios de la electricidad más bajos en comparación con los niveles de 2025, con un 7 % más baratos en el escenario base y un 14 % en el escenario más ambicioso.

«La disminución de los precios mayoristas medios de la electricidad se debe principalmente a un cambio en las tecnologías que fijan los precios dentro del orden de mérito, ya que una mayor cuota de energías renovables variables reduce las horas en las que las centrales de combustibles fósiles, especialmente las de gas, establecen el precio marginal», apuntó SolarPower Europe.

Acercarse a los números que proyecta la asociación sectorial requeriría invertir en un despliegue acelerado de renovables y almacenamiento hasta alcanzar, en 2030, los 732 gigavatios (GW) de capacidad solar, los 372 GW de eólica y los 171 GW o 598 gigavatios-hora (GWh) de baterías.

El escenario de continuidad prevé 594 GW solares, 352 GW eólicos y 116 GW o 267 GWh de almacenamiento, frente a los 732 GW de capacidad solar, 372 GW eólicos y 171 GW o 598 GWh de baterías que contempla el escenario más ambicioso de SolarPower Europe.

Sin cambios, la UE se quedaría corta en sus objetivos en un 19 % en instalaciones eólicas y un 4 % en capacidad solar.

«La inversión en renovables, almacenamiento y flexibilidad sin combustibles fósiles genera beneficios durante años, mientras que las inversiones en combustibles fósiles le cuestan a Europa su estabilidad e independencia», declaró en un comunicado la directora ejecutiva de SolarPower Europe, Walburga Hemetsberger. EFR

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