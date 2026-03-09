La UE alerta de que el Líbano puede convertirse en otro frente en la guerra contra Irán

2 minutos

Bruselas, 9 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) alertó este lunes de que el Líbano corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra contra Irán y pidió por un lado a Hizbulá que deje de atacar a Israel, y a Israel que cese las operaciones en territorio libanés.

«La decisión de Hizbulá de atacar a Israel en apoyo a Irán pone en peligro a toda la región y añade una dimensión letal», dijo en una declaración la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

«Israel tiene derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional. Todos los aliados que se unan a la guerra se convierten en objetivos legítimos. Hizbulá debe desarmarse y cesar todas sus acciones contra Israel», añadió la abogada y diplomática.

Al mismo tiempo, Kallas consideró que «la respuesta de Israel ha sido drástica» y señaló que sus represalias «están provocando desplazamientos masivos y desestabilizando aún más una situación frágil», que «corre el riesgo de arrastrar al Líbano y a su pueblo a una guerra que no les corresponde, con graves consecuencias humanitarias».

«Israel debe cesar sus operaciones en el Líbano. La soberanía e integridad territorial del Líbano deben ser respetadas», subrayó la política estonia.

Para la jefa de la diplomacia europea, la diplomacia y el restablecimiento del alto el fuego «ofrecen la mejor oportunidad para evitar que el Líbano se sumerja en el caos».

Dijo, por otra parte, que la UE apoya plenamente a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) en el cumplimiento de su mandato y que se debe garantizar la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU.

«Prevenir más pérdidas de vidas, desplazamientos y una escalada regional son prioridades inmediatas. Esto exige que todas las partes respeten el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y garanticen la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles», dijo Kallas.

Por último, la alta representante subrayó que la UE sigue «apoyando al Líbano y a su pueblo, y que recurrirá a sus reservas de emergencia para asistir a las aproximadamente 130.000 personas afectadas».

En sus primeros siete días, los ataques aéreos de Israel han causado ya más de 400 muertos en Líbano, 1.100 heridos, medio millón de desplazados registrados con las autoridades libanesas y más destrucción en un país que aún esperaba fondos internacionales para abordar la reconstrucción tras la ofensiva anterior. EFE

