La UE amplía el intercambio de información fiscal con Suiza para incluir divisas digitales

2 minutos

Bruselas, 20 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) ampliará los intercambios automáticos de información sobre cuentas financieras con Suiza para incluir los productos de dinero electrónico y divisas digitales y establecerá un nuevo marco para cooperar en el cobro de deudas del IVA.

La Comisión Europea firmó este lunes un protocolo de cooperación actualizado con el país helvético que busca asegurar que sus prácticas están en línea con la última directiva europea en materia de cooperación fiscal (DAC, por sus siglas en inglés) y con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además de ampliar el intercambio automático de información, el protocolo enmendado refuerza los requisitos en materia de presentación de informes y diligencia debida.

Asimismo, establece un nuevo marco para que la UE y Suiza cooperen en el cobro de deudas en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y establece el compromiso de ambas partes a estudiar la asistencia mutua para el cobro de otras deudas con el fisco.

«Esto representa un paso importante en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal», dijo en un comunicado la Comisión Europea, que la semana pasada ya actualizó sus protocolos de cooperación en materia de impuestos con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino.

La UE lleva a cabo estos intercambios desde 2015 sobre la base de los estándares de información de la OCDE sobre transparencia y cooperación internacional en materia fiscal, por lo que la reciente actualización de los mismos hacía necesaria también la modernización de los protocolos de la UE, según explicó el Ejecutivo comunitario.

Los Estados miembros de la UE dieron su visto bueno unánime a estas actualizaciones y, en el caso de Suiza, pidieron reforzar el acuerdo existente incorporando disposiciones para cooperar en el cobro de impuestos adeudados. EFE

lpc/drs/lar