La UE amplia sanciones contra rusos por la guerra en Ucrania e iraníes por la represión

2 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) dieron este jueves luz verde a nuevas sanciones contra rusos en relación con la guerra en Ucrania e iraníes por la represión que llevan a cabo las autoridades contra la población.

Tras la aprobación de estas nuevas sanciones como un punto sin debate en el Consejo que celebran hoy los ministros en Bruselas, deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la UE para que puedan entrar en vigor, indicaron fuentes comunitarias.

Se esperaba que seis personas implicadas en manipulación e interferencia de información extranjera fueran sancionadas a través del régimen contra actividades híbridas de Rusia.

Por lo que respecta a Irán, 21 personas y entidades responsables de la represión en Irán, en concreto miembros del Gobierno, fiscales, jefes de unidades policiales y miembros de la Guardia Revolucionaria responsables del bloqueo de internet en el país, han sido sancionadas, tal y como confirmó a través de redes sociales el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

En cambio, los ministros aún deben debatir durante su reunión la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de la UE de organizaciones terroristas, pero tal y como vaticinó la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, a su llegada al Consejo, se espera un acuerdo político para ello al constatar que habrá la unanimidad necesaria.

«Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra estos manifestantes. También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas» por la represión de las autoridades iraníes contra la población, indicó a la prensa.

Preguntada por si la UE ha calibrado los riesgos de esta medida, la política estonia aseguró que «se han calculado los riesgos» y precisó que «la parte diplomática queda fuera» de la Guardia revolucionaria.

«Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos», agregó. EFE

rja/mb/jgb