La UE ante un terrorismo difuso: lobos solitarios, mix ideológico y radicalización exprés

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Imane Rachidi

La Haya, 13 jul (EFE).- La amenaza terrorista para Europa ya no tiene un rostro reconocible: puede ser un adolescente que pasa horas online, un hombre fascinado por la violencia o alguien que mezcla propaganda yihadista con teorías conspirativas y misoginia, aseguró a EFE Europol, que advierte de que el terrorismo es hoy más fragmentado, más digital y más difícil de detectar.

«La mayoría de los atentados perpetrados en la Unión Europea en 2025 fueron cometidos por actores solitarios usando métodos relativamente sencillos», explicó a EFE la directora del Centro Europeo contra el Terrorismo (ECTC), Anna Sjöberg.

Pero limitar la atención a esos individuos sería un error, señala, porque la amenaza actual combina radicalización en internet, conflictos geopolíticos, nuevas tecnologías y la persistencia de organizaciones terroristas tradicionales.

Terrorismo radical aislado

Cuando se creó el ECTC hace ahora una década, la principal preocupación de las fuerzas de seguridad europeas eran organizaciones jerárquicas como Estado Islámico o Al Qaeda, pero hoy la amenaza también procede de individuos que pueden radicalizarse en internet en cuestión de semanas, inspirarse en una mezcla de ideologías extremistas y actuar sin apenas planificación.

Si hace diez años era relativamente sencillo clasificar a un sospechoso como yihadista, neonazi o anarquista, Europol observa ahora cada vez más perfiles que combinan referencias al yihadismo, supremacismo blanco, aceleracionismo, misoginia, teorías de la conspiración o nihilismo.

«Hay individuos que mezclan distintas influencias o, incluso, actúan sin una convicción ideológica sólida. La radicalización ya no depende necesariamente de un reclutador o de una organización. Hoy cualquiera puede conectarse a internet, inspirarse en contenidos producidos en cualquier parte del mundo y hacerlo de forma casi inmediata», resume.

El informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (EU TE-SAT 2026), publicado este lunes por Europol, concluye que las fronteras entre las distintas formas de extremismo son cada vez más difusas.

Ese fenómeno se refleja especialmente en el auge del extremismo violento nihilista, un ecosistema de comunidades digitales descentralizadas que, según Sjöberg, reclutan sobre todo a menores y jóvenes a través de redes sociales, videojuegos y servicios de mensajería.

Más que defender una ideología concreta, muchos de sus integrantes buscan reconocimiento, un sentimiento de pertenencia o simplemente la violencia por sí misma, mezclando referencias al satanismo, la misoginia, el aceleracionismo o incluso el yihadismo

Acelerados por los algoritmos

Internet se ha convertido en el principal escenario de radicalización: los algoritmos de recomendación, las dinámicas propias de las redes sociales y el uso de elementos propios de los videojuegos han sustituido en gran medida a los métodos tradicionales de captación y, según Europol, han acelerado el proceso.

La agencia ha apoyado investigaciones en las que adolescentes se han radicalizado durante unas vacaciones escolares y ha detectado la presencia de menores de tan solo ocho años en plataformas usadas por redes extremistas, aunque ello no significa que participen en actividades terroristas.

El proceso suele comenzar con contenidos aparentemente inofensivos en plataformas abiertas y, después, los usuarios son conducidos a canales más cerrados y cifrados, donde reciben propaganda mucho más violenta, comparten información personal con captadores e incluso pueden ser coaccionados para cometer delitos.

A ese fenómeno se suma el impacto de la situación internacional, puesto que Europol considera que los conflictos geopolíticos se han convertido en uno de los principales motores de la radicalización, especialmente la guerra de Israel en Gaza.

«Las crisis geopolíticas están alimentando la radicalización en todo el espectro ideológico», afirmó Sjöberg, que considera que esos conflictos no solo atraen a nuevos radicales, sino que aceleran procesos que ya estaban en marcha.

IA y propaganda

La inteligencia artificial también está transformando la propaganda extremista, especialmente con el uso creciente de herramientas de IA para crear contenidos más atractivos para el público joven y dificultar su detección automática por parte de las plataformas digitales.

Según el informe anual, los países europeos notificaron 45 atentados terroristas y 486 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo durante 2025, con el yihadismo centrando la mayor parte, con 24 ataques y 347 arrestos.

Sin embargo, Europol insiste en que las cifras cuentan solo una parte del problema.

Aunque la mayoría de los atentados siguieron ejecutándose con métodos sencillos -como cuchillos, vehículos o incendios provocados-, la agencia advierte de que las nuevas tecnologías pueden aumentar la capacidad operativa de individuos con pocos recursos.

Precisamente porque necesitan planificación, tiene medios limitados y, en muchos casos, no mantienen vínculos directos con organizaciones terroristas, estos atacantes son mucho más difíciles de detectar antes de que pasen a la acción.

«La amenaza sigue siendo elevada», concluye Sjöberg, pero «hoy debemos entender el terrorismo como un fenómeno mucho más complejo”, frente al que “ningún país puede hacer frente por sí solo». EFE

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