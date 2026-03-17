La UE anuncia que Ucrania ha aceptado apoyo y financiación para restablecer flujo de crudo

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Bruselas, 17 mar (EFE).- Ucrania ha aceptado la oferta de apoyo técnico y financiación por parte de la Unión Europea (UE) para restablecer el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia, informaron este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado.

Las conversaciones entre la UE y Ucrania se habían iniciado tras los ataques rusos del 27 de enero contra el oleoducto Druzhba, que provocaron la interrupción del suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, recordaron Von der Leyen y Costa.

«Nuestra prioridad es garantizar la seguridad energética de todos los ciudadanos europeos. En este sentido, seguiremos colaborando con las partes interesadas en la búsqueda de rutas alternativas para el tránsito de crudo no ruso hacia los países de Europa Central y Oriental» indicaron. EFE

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