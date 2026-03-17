La UE anuncia que Ucrania ha aceptado apoyo y financiación para restablecer flujo de crudo

4 minutos

(Añade información sobre dos cartas entre Von der Leyen, Costa y Zelenski)

Bruselas, 17 mar (EFE).- Ucrania ha aceptado la oferta de apoyo técnico y financiación por parte de la Unión Europea (UE) para restablecer el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia, informaron este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

«Tras los nuevos ataques rusos del 27 de enero contra el oleoducto Druzhba, que provocaron la interrupción del suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, nosotros y nuestros equipos hemos mantenido intensas conversaciones con los Estados miembros y Ucrania a todos los niveles para reparar y restablecer el flujo de petróleo a estos países», dijeron Von der Leyen y Costa en una declaración conjunta.

Precisaron que la UE «ha ofrecido a Ucrania apoyo técnico y financiación» y que «los ucranianos han acogido con satisfacción y aceptado esta oferta», con lo que los «expertos europeos están disponibles de inmediato».

«Nuestra prioridad es garantizar la seguridad energética de todos los ciudadanos europeos. En este sentido, la Comisión Europea seguirá colaborando con las partes interesadas en la búsqueda de rutas alternativas para el tránsito de crudo no ruso hacia los países de Europa Central y Oriental», añade la declaración.

En una carta dirigida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también publicada este martes, Von der Leyen y Costa dicen que son «plenamente conscientes» de que Rusia y «sus incesantes ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania (…) podrían causar más daños al oleoducto».

Sin embargo, subrayan que «en el contexto actual de alta volatilidad de los mercados energéticos, la reanudación del tránsito del petróleo a través del territorio ucraniano cobra mayor importancia para preservar la estabilidad del mercado».

Ello está «en consonancia con las obligaciones contractuales vigentes de Ucrania, así como con la excepción concedida a Hungría y Eslovaquia respecto de la prohibición general de la UE a la importación de petróleo ruso», explican.

Y recuerdan que los Veintisiete están adoptando medidas legislativas para garantizar la eliminación progresiva de todas las importaciones restantes de petróleo ruso para finales de 2027.

«Esperamos que la asistencia de la UE permita superar el bloqueo actual y garantizar la rápida reparación del oleoducto. Esto permitiría avanzar de manera oportuna con la financiación del préstamo de apoyo de la UE a Ucrania para su propia estabilidad macroeconómica y para la compra de equipo de defensa, así como para la adopción definitiva del vigésimo paquete de sanciones», concluye la carta de Von der Leyen y Costa.

Por otra parte, en una carta fechada este mismo martes dirigida a ambos dirigentes europeos, el presidente Zelenski dice que «las alegaciones de que Ucrania está obstruyendo deliberadamente el transporte de crudo a través del oleoducto Druzhba son infundadas», y añade que la interrupción se debe a los ataques rusos.

«Pese a las amenazas diarias de los ataques de misiles y drones de Rusia, haremos todos los esfuerzos posibles para reparar el daño y restablecer las operaciones», añade Zelenski.

Por otra parte, la portavoz jefe de la Comisión, Paula Pinho, indicó en la rueda de prensa diaria de la CE que las discusiones sobre el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania «continúan» y que Bruselas espera «poder ver progresos pronto, idealmente antes del Consejo Europeo» del próximo jueves y viernes.

El oleoducto de Druzhba, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia, dejó de funcionar tras el ataque ruso de finales de enero, y Budapest exige a Kiev que vuelva a ponerlo en funcionamiento para reanudar los suministros.

El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, ha vetado la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la UE en diciembre y ha dicho que no cambiará su postura hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría. EFE

mb/llb