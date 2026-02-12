La UE apoya con 6,6 millones de dólares la transformación digital del Estado ecuatoriano

3 minutos

Quito, 12 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) financia con unos 6,6 millones de dólares (5,5 millones de euros) el programa Tinkuy, presentado este jueves en Quito y orientado a fortalecer la transformación digital y la modernización del Estado ecuatoriano, así como a la mejora de los servicios públicos digitales en beneficio de la ciudadanía.

Tinkuy será implementado por Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP)/ Cooperación Española, e Governance Academy de Estonia (eGA) y la Corporación ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y de la academia (CEDIA).

FIAP liderará las acciones de ciberseguridad y gobernanza digital; eGA impulsará la digitalización de servicios y la interoperabilidad institucional, y CEDIA se encargará del sistema de gestión de datos y análisis de información social.

Durante los próximos cuatro años el programa contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza digital, la interoperabilidad entre instituciones públicas, la ciberseguridad y la gestión de datos, con el objetivo de consolidar un ecosistema digital público más integrado, eficiente y sostenible.

Estas acciones se alinean con la Agenda Digital Nacional 2022-2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, dando prioridad a una gestión pública centrada en la ciudadanía.

Seguridad

En su intervención durante la presentación, la embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, destacó que el país andino vive un momento «muy complejo» en su historia por la violencia y anotó que la lucha contra el crimen organizado trasnacional «no puede hacerse sin emplear las tecnologías modernas».

El avance digital «debe ir siempre acompañado de un enfoque de seguridad y resiliencia», subrayó, mientras el ministro del Interior, John Reimberg, aseveró que la seguridad ciudadana no solo se defiende en las calles o las fronteras, sino también «en un territorio intangible, pero decisivo: el entorno digital».

«No cederemos espacios al crimen organizado ni en las calles ni en la red», subrayó al destacar el apoyo de la UE, que ha demostrado que «la cooperación no es un gesto simbólico sino una herramienta concreta de transformación».

El ministro consejero de la Embajada de España, Tomás López Villariño, indicó que el proyecto tiene un denso contenido técnico, «pero con importantes consecuencias políticas» porque el objetivo último es el logro «de una administración capaz de responder mejor a las demandas de los ciudadanos».

Convergencia

Tinkuy (encuentro o convergencia, en idioma kichwa) tiene como objetivo optimizar la plataforma GOB.EC mediante un diseño más funcional y centrado en las personas y fortalecer la interoperabilidad y la gobernanza de datos.

Además, robustecer las capacidades nacionales en protección de datos y ciberseguridad y desarrollar un sistema de gestión y seguimiento de información clave, incluyendo indicadores de desnutrición crónica infantil, que permita tomar decisiones basadas en evidencia.

En los próximos meses, el programa iniciará sus primeras acciones técnicas y procesos de fortalecimiento de capacidades, avanzando de manera progresiva hacia un ecosistema digital público más resiliente y articulado.

Tinkuy se enmarca en los esfuerzos de la iniciativa Global Gateway con la que la UE está reforzando las conexiones entre Europa y el mundo y ayudando a los países socios a abordar la brecha digital e integrarse en mayor medida en el ecosistema digital mundial. EFE

