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La UE aprueba el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia con casi 1.600 nombres

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

El Consejo de la UE detalló en un comunicado que la medida responde a «la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania, y en particular a su reciente y brutal campaña militar dirigida deliberadamente contra infraestructuras civiles y que está causando un grave sufrimiento a la población civil». EFE

rja/ahg/rml

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