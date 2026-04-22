La UE aprueba el préstamo a Ucrania y las sanciones a Rusia tras levantar Hungría su veto

1 minuto

Bruselas, 22 abr (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, haya levantado su veto a ambas cuestiones.

Ambas decisiones fueron adoptadas por los embajadores de los Veintisiete ante la UE y aún tienen que ser confirmadas por procedimiento escrito, que debería quedar concluido este jueves según fuentes europeas. EFE

lpc-lzu/rja/rml