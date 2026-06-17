La UE aprueba la prohibición de la denominación «carne vegetal»

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El Parlamento Europeo aprobó el martes una ley que prohíbe el uso del término «carne vegetal» con el fin de proteger a los ganaderos, aunque autoriza las salchichas y las hamburguesas vegetarianas.

La prohibición –que necesita aún la aprobación definitiva de los Estados miembros– supone un triunfo para los ganaderos, quienes argumentan que los alimentos de origen vegetal que imitan a la carne pueden inducir a error a los consumidores y perjudicar a su sector.

«Esta es una victoria para nuestros productores, para su experiencia y para la transparencia que se les debe a los consumidores», afirmó Celine Imart, productora de cereales y diputada de derecha francesa que impulsó la propuesta.

El texto restringe el uso de la etiqueta genérica «carne», así como una larga lista de términos que incluyen «ternera», «cerdo», «pollo», «pavo», «pato» y «cordero».

Además, define claramente la carne como «partes comestibles de animales», prohibiendo también su uso para productos cultivados en laboratorio o a base de células.

Una prohibición más amplia para impedir la comercialización de alimentos de origen vegetal como «hamburguesas» o «salchichas» no llegó a imponerse, en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre los eurodiputados y los Estados miembros.

Los minoristas del sector alimentario en Alemania, el mayor mercado europeo de productos alternativos de origen vegetal, se habían opuesto a este veto, junto con ecologistas y defensores de los consumidores.

La leyenda de la música y vegetariano declarado Paul McCartney también había intervenido para defender las milanesas de soja y las salchichas de tofu.

El consumo en la Unión Europea (UE) de alternativas vegetales a los productos cárnicos se ha quintuplicado desde 2011, según datos de la organización de consumidores BEUC, impulsado por la preocupación por el bienestar animal, la huella ambiental del ganado y cuestiones de salud.

Sin embargo, el debate no ha concluido. La nueva normativa se aplicará, en un primer momento, hasta finales del próximo año.

Para el período siguiente, ya están en curso las negociaciones sobre la organización común de mercados de la UE para los productos agrícolas, que se revisa cada siete años.

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