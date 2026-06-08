La UE aprueba sanciones contra dos personas y una entidad iraní por el estrecho de Ormuz

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Bruselas, 8 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) aprobó este lunes sanciones contra otros dos individuos y una entidad de Irán que, asegura, amenazan la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Las medidas restrictivas aprobadas por el Consejo (países de la UE) se dirigen contra «quienes participan en las acciones y políticas de Irán que amenazan la libertad de navegación en Oriente Medio», dado que «son contrarias al derecho internacional e infringen los derechos establecidos de tránsito y paso por los estrechos internacionales», indicó el Consejo en un comunicado.

Quienes figuran en la lista de sanciones están sujetos a la congelación de sus activos y tienen prohibido que se les faciliten fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente. Además, se les prohíbe viajar a la UE.

En particular, se incluyó en la lista al comando provincial de Hormozgan de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que asumió el control del estrecho de Ormuz y «ha implementado un sistema de peaje que exige a los buques proporcionar documentación de identificación, así como información sobre la carga y el destino, que se transmite al Comando Provincial de Hormozgan».

Con esa información, ese comando «examina los buques y determina cuáles tienen permiso para transitar por el estrecho, en ocasiones tras el pago de peajes».

Además, la UE incluyó en su lista a Mohamad Akbarzadeh y Hamid Hosseini por apoyar las acciones de Irán que obstaculizan el tránsito legal y la libertad de navegación.

Mohamad Akbarzadeh es subcomandante de asuntos políticos de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y portavoz de la organización.

Esa guardia, indicó el Consejo, «socava la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz mediante la imposición de un sistema de peaje y con amenazas, acoso y ataques a numerosos buques mercantes en la región».

Como portavoz, Akbarzadeh «amenaza con utilizar misiles o drones contra los buques que transitan por el estrecho».

Por su parte, Hamid Hosseini es representante de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán y miembro de la Cámara de Comercio de Irán y como portavoz del grupo «promueve la política de someterse a evaluación y pagar tasas de tránsito a las autoridades iraníes para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz».

Con la inclusión en la lista de este lunes, las medidas restrictivas contempladas en este marco se aplican ahora a 26 personas físicas y jurídicas y a 27 entidades de diversos países, precisó el Consejo.

El pasado 19 de marzo, el Consejo Europeo instó a la plena aplicación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y recordó la necesidad de garantizar la seguridad marítima y el respeto a la libertad de navegación, y condenando cualquier acto que amenace la navegación o impida la entrada y salida de buques del estrecho de Ormuz. EFE

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