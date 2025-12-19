La UE apuesta por el 12 de enero para la firma del acuerdo con el Mercosur en Paraguay

1 minuto

Bruselas, 19 dic (EFE).- La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con el Mercosur que se pospuso este jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, dijeron a EFE fuentes europeas.

Bruselas esperaba firmar el acuerdo junto a sus socios del Mercosur este sábado en Brasil, pero antes era necesario que los países de la Unión Europea validaran el acuerdo este viernes por mayoría cualificada (15 países que representen al 65 % de la población) y en la víspera se constató que el apoyo no llegaba a los mínimos necesarios. EFE

lzu/jaf/rf