La UE asegura no tener «otra opción» que hablar con los talibanes afganos

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La Unión Europea «no tiene otra opción» que tratar con las autoridades talibanas de Afganistán sobre cuestiones migratorias, aseguró el jueves un responsable comunitario que defendió el haberlos invitado a Bruselas.

«No vamos a reconocer al régimen talibán, en absoluto, pero pienso que a pesar de todo es importante hablar», dijo a la prensa el comisario europeo Magnus Brunner, encargado de cuestiones migratorias.

No hay «otra opción» que hablar con las autoridades talibanas para mejorar la situación migratoria actual, insistió.

Una veintena de países de la UE, llevados por una voluntad de endurecer las políticas migratorias, habían reclamado al Ejecutivo europeo «soluciones diplomáticas y prácticas» para enviar a afganos a su país.

En este contexto, la Comisión Europea transmitió a mediados de mayo una invitación a los responsables talibanes, un gesto que provocó alarma entre las oenegés por la crisis humanitaria existente en Afganistán y la represión contra los derechos de las mujeres.

La reunión implicaría también dialogar con autoridades del régimen talibán, que recuperó el poder en 2021, pero que la UE no reconoce oficialmente.

Bruselas asegura que el encuentro, coordinado por Suecia, tendrá lugar a «nivel técnico» y no directamente con los líderes del gobierno.

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