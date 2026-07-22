La UE autoriza a la misión Atalanta a abordar buques de flota fantasma rusa en el Índico

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Bruselas, 22 jul (EFE).- Los Veintisiete autorizaron esta semana a la operación naval Atalanta a realizar abordajes de verificación de bandera a buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa en el océano Índico, como ya hace en el Mediterráneo la misión Irini, informó este miércoles la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

«Los Estados miembros autorizaron esta semana a la Operación Atalanta a comenzar a realizar abordajes de verificación de bandera a buques sospechosos de pertenecer a la flota en la sombra rusa», escribió Kallas en un mensaje en redes sociales, para quien la decisión «estrecha aún más el cerco» alrededor de Moscú.

Lanzada en 2008, Atalanta es la misión naval de la UE en el océano Índico, establecida originalmente para proteger la libre navegación de los buques contra los piratas somalíes.

La jefa de la diplomacia europea confirmó, a su vez, el abordaje el pasado lunes del petrolero MV South Star, «sospechoso de navegar bajo bandera falsa en incumplimiento del derecho marítimo internacional», por parte de la Operación Irini.

Irini es una operación naval de la UE en el Mediterráneo, lanzada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas a Libia, contrarrestar el contrabando de petróleo y el tráfico de personas, y formar a las instituciones libias de seguridad marítima.

«Cada travesía ilícita ayuda a sostener la maquinaria bélica de Rusia. Estamos combinando nuestras sanciones con acción en el mar», añadió Kallas. EFE

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