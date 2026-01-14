La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros de un préstano a gasto militar

afp_tickers

2 minutos

Ucrania podrá gastar 60.000 millones de euros, de los 90.000 millones prestados por la Unión Europea, para reforzar sus capacidades militares en 2026 y 2027, indicó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Además se dará prioridad a los países europeos para suministrar el armamento necesario a Ucrania durante ese periodo, en el marco de esta financiación decidida en diciembre, añadió.

«Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea», aseguró la dirigente alemana.

Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, «en determinadas ocasiones», adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.

Explicó que estas sumas deben tener «un retorno de la inversión creando empleo y desarrollando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son miles y miles de millones que se invierten».

Varios países de la UE insistieron en que estos fondos se destinen prioritariamente a la industria europea de defensa, condición cuestionada por Kiev u otros países europeos, preocupados por la eficacia en un momento en que Estados Unidos cubre una gran parte de las necesidades militares de Ucrania.

Esta preferencia europea es lo suficientemente flexible como para no excluir la financiación de compras de equipos a Estados Unidos, el único que por el momento puede responder a determinadas demandas del ejército ucraniano, especialmente en materia de defensa antiaérea, aseguró un responsable europeo bajo condición de anonimato.

Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de derecho o a la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.

Los dirigentes de la UE decidieron en diciembre conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su presupuesto y su ejército este año y el próximo.

Los primeros desembolsos deberían tener lugar a partir de abril, según Von der Leyen.

ob/mad/eb/mab