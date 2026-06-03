La UE avanza en el fondo que llevará con rapidez tecnología militar puntera al mercado

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Bruselas, 3 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles un paso más en la tramitación del nuevo programa de 115 millones de euros destinado a impulsar la innovación en materia de defensa de manera rápida, conocido como AGILE.

Los embajadores de los Estados miembros respaldaron en concreto el mandato para negociar el texto con el Parlamento Europeo, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

En un momento en que la UE ha considerado prioritario y urgente dar un impulso a la industria militar comunitaria, AGILE se centrará en proporcionar apoyo financiero «rápido, ágil y específico» a las pymes, incluidas las empresas emergentes y en fase de expansión, explicó el Consejo.

En particular, respaldará el desarrollo y las pruebas de productos de defensa emergentes y disruptivos, incluida la adaptación de tecnologías civiles para aplicaciones de defensa.

La propuesta prevé la concesión de subvenciones en tan solo cuatro meses, algo que el Consejo aseguró que no tiene precedentes.

Se espera que los productos y tecnologías que salgan adelante gracias a este fondo lleguen a las fuerzas de defensa en un plazo de uno a tres años.

El mandato aprobado por el Consejo para negociar el texto respalda la ambición de la propuesta que había hecho inicialmente la Comisión Europea y mantiene sus características principales, aseguró.

El Consejo ha añadido en cualquier caso más posibilidades para que los Estados miembros participen durante la ejecución del programa.

A continuación, se iniciarán las negociaciones interinstitucionales una vez que el Parlamento Europeo haya concluido sus deliberaciones internas al respecto.

Se prevé que el nuevo programa entre en funcionamiento a principios de 2027. EFE

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