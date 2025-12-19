La UE avanza en la emisión de deuda como solución temporal para financiar a Ucrania

Bruselas, 19 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE), que siguen reunidos en una cumbre en Bruselas, negocian la posibilidad de emitir deuda conjunta para apoyar a Ucrania de manera temporal mientras siguen trabajando en un préstamo de reparación financiado con los activos rusos inmovilizados.

Tras varias horas de negociaciones, primero a nivel técnico y después entre los jefes de Estado y de Gobierno, persisten dudas sobre la propuesta de un préstamo de reparación financiado con el efectivo que generan 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos inmovilizados pese a que se ha logrado avanzar para solventar las dudas de Bélgica, que custodia la mayoría de los mismos.

«Tras largas discusiones, está claro que el préstamo de reparaciones requerirá más trabajo puesto que los líderes tienen que analizar los detalles», explicó una fuente europea.

Por ello, los líderes siguen debatiendo tanto esta opción como la posibilidad de utilizar el margen del presupuesto de la UE para emitir deuda, así como la de combinar ambas.

En particular, sobre la mesa está la idea de conceder primero un crédito financiado con la emisión de deuda conjunta para que Ucrania pueda recibir ya a principios de 2026 parte de los 136.000 millones de euros que necesitará para ese año y el siguiente, según cálculos del Fondo Monetario Internacional.

Esto daría más tiempo para que los Estados sigan analizando la opción del préstamo de reparación de 90.000 millones de euros, en la que se han centrado las negociaciones en las últimas semanas, en particular con el objetivo de superar la oposición de Bélgica, que custodia 185.000 millones de euros en activos rusos (el 27 % de su PIB) y teme las represalias económicas y jurídicas de Moscú.

El Gobierno dirigido por el nacionalista flamenco Bart de Wever reclamaba al resto de países garantías que mutualizasen el riesgo totalmente y de manera ilimitada desde el primer día, así como incluir en el crédito todos los activos congelados en el bloque, no sólo en su territorio.

El texto perfilado entre los equipos técnicos de Bélgica y la Comisión Europea que llegó a la mesa de los líderes abordaba en buena medida las preocupaciones del país, pero ha generado nuevas cuestiones por parte de otros Estados miembros, en particular por la posibilidad de conceder garantías sin límite.

Tras constatar que sería necesario más trabajo para finalizar un plan que satisfaga a los Veintisiete, la nueva propuesta que debaten los líderes plantea utilizar la emisión de deuda conjunta, que hasta ahora se había contemplado como «plan B» de manera temporal para financiar a Ucrania.

Esto requeriría la unanimidad de todos los Estados miembros para modificar las normas que rigen los márgenes del presupuesto comunitario, algo que en los últimos días numerosas fuentes diplomáticas habían considerado imposible por la oposición, en particular, de Hungría.

Tras los debates de este jueves, sin embargo, esa unanimidad podría estar al alcance, según algunas fuentes.

Más allá de la falta de apoyos, la posibilidad de emitir deuda conjunta generaba reticencias en algunos países por el impacto que podría tener sobre las finanzas públicas nacionales. EFE

