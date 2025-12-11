La UE avanza para congelar indefinidamente activos rusos, clave para usarlos en Ucrania

Bruselas, 11 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea aprobarán este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, un paso clave para poder usarlos en la reconstrucción de este país si Bélgica levanta su veto a la propuesta en las próximas semanas.

El uso de poderes de emergencia -previstos en los tratados europeos bajo el artículo 122- permite que las sanciones a Rusia no tengan que renovarse cada seis meses, como era el caso hasta ahora, lo cual exponía las medidas restrictivas a posibles vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos a Moscú.

Esa inestabilidad impedía poner en marcha el plan de la Comisión Europea para usar los activos rusos para otorgar un préstamo a Ucrania para la reconstrucción del país, algo que requiere que estén congelados de manera indefinida como ya habían reclamado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en octubre.

Fuentes diplomáticas dijeron este jueves que los embajadores de los Estados miembros ante la UE ya han acordado una versión revisada de la propuesta para usar el artículo 122 y dado luz verde a un procedimiento escrito para una decisión formal para «mañana en torno a las cinco de la tarde».

El artículo 122 permite a la Unión Europea actuar de manera más rápida ante situaciones de emergencia o de crisis económica. La Comisión cree que el uso de esta base legal, que permite evitar al Parlamento Europeo, «está justificado por la necesidad de preservar la estabilidad de la economía de la UE, afectada por la guerra «injustificada» de Rusia en Ucrania.

La cuestión de fondo del uso de los activos rusos para un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania y sus necesidades financieras en el corto plazo llegará el próximo jueves a la mesa de los líderes de los Veintisiete, reunidos en su última cumbre del año.

Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos inmovilizados, mantiene su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones. EFE

