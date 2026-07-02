La UE ayudará a Armenia ante presiones económicas de Rusia

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Tiflis, 2 jul (EFE).- La Unión Europea está lista para apoyar a Armenia ante las presiones económicas de Rusia tras la evolución europeísta de Ereván, declaró hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Armenia puede contar con nosotros», aseveró en rueda de prensa con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Argumentó que «ningún país debe someterse a presiones debido a su elección soberana».

«Precisamente por ello la UE destinará 53 millones de euros y permitirá las exportaciones sin aranceles del 80 % de las mercancías armenias a la UE», aseveró.

Indicó que la unión puede redirigir las mercancías «que actualmente están destinadas al mercado ruso, al mercado unido de la UE, con 450 millones de consumidores».

«Esta medida abrirá las puertas a Europa para casi el 99 % de todos los productos agropecuarios de Armenia, así como del 90 % de las exportaciones de bebidas alcohólicas al mercado de la UE», dijo.

Adelantó que la Comisión Europea enviará expertos a Armenia a mediados de julio para trabajar directamente con productores y exportadores y garantizar «una rápida diversificación del comercio».

Además, expresó la disposición a apoyar a Armenia en el proceso de paz con Azerbaiyán, invertir en proyectos infaestructurales que unen a la UE con el Cáucaso sur y Asia Central.

«Armenia, gracias a su ubicación geográfica, juega un papel de importancia vital en esto. Ya entregamos 200 millones de euros y podemos incrementar a 2.000 millones», indicó.

Por su parte, Pashinián expresó su confianza en que Armenia logrará para 2029 un régimen de exención de visados con la UE.

Von der Leyen llegó este jueves a Armenia tras visitar la víspera la vecina Azerbaiyán en el marco de una gira por el Cáucaso Sur.

Esta visita se lleva a cabo en el marco de un acercamiento entre Ereván y Bruselas y el distanciamiento con Moscú, que ha provocado malestar en el Kremlin.

Rusia ya ha impuesto restricciones a la importación de flores, verduras, frutas, cereales, tabaco, madera y muchos otros productos.

Rusia comenzó a restringir la importación de productos de Armenia en mayo, a pocas semanas de elecciones parlamentarias en el país caucásico, que finalmente ganó el partido gubernamental Contrato Civil, partidario del acercamiento a la Unión Europea.

Moscú exige a las autoridades armenias convocar cuanto antes de un referéndum para que el pueblo del país caucásico elija entre la UE y la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú.

Mientras, Pashinián, quien revalidó su mandato el pasado 7 de junio, rechaza la convocatoria de una consulta popular en un futuro próximo, porque Ereván no ha pedido oficialmente el ingreso en la UE y tampoco es país candidato para la entrada en el bloque comunitario. EFE

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