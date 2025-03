La UE busca nuevo nombre para su plan de defensa, para dejar de lado la idea del «rearme»

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, busca rebautizar su ambicioso plan para reforzar la defensa y dejar de lado la idea de un «rearme», para utilizar la noción de «preparación».

El enorme plan, con el que la UE espera movilizar hasta unos 800.000 millones de euros (866.000 millones de dólares) en unos cinco años, había sido lanzado con el nombre de ‘Rearmar Europa’, pero la Comisión admitió este viernes que el nombre puede afectar sensibilidades.

El español Pedro Sánchez y la italiana Giorgia Meloni son dos de los jefes de gobierno en la UE que criticaron la elección de la palabra «rearme» para el programa.

«El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término, creo que tenemos que hablar de otra manera (…) cuando hablamos de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas», dijo Sánchez el jueves en Bruselas.

Por su parte, Meloni había dicho ante el Senado de su país esta semana que en su opinión el nombre ‘Rearmar Europa’ era «engañoso para los ciudadanos».

Por ello, el enorme plan pasaría a ser presentado como ‘Preparación 2030’.

«Entendemos que el nombre puede desencadenar algunas sensibilidades en algunos estados miembros: De forma que esto es algo que, por supuesto, escuchamos», dijo este viernes la portavoz de la Comisión, Paula Pinho.

«Si esto hace más difícil transmitir el mensaje (…) de la necesidad de tomar estas medidas, por supuesto, entonces estamos listos no sólo para escucharlo sino también para reflejarlo en la forma en que lo comunicamos», agregó.

