La UE califica de «grave e inaceptable» el ataque ruso al consulado letón en Sloviansk

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(Añade declaraciones de Von der Leyen y unifica titular y lead)

Bruselas, 24 jul (EFE).- Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenaron este viernes el ataque ruso contra varios puntos de la ciudad ucraniana de Sloviansk, en la región de Donetsk, incluido parte del perímetro del consulado honorario de Letonia, que se ha saldado con al menos cinco muertos y nueve heridos.

«El ataque de Rusia contra el consulado honorario de Letonia en Sloviansk es un acto grave e inaceptable. Condeno fuertemente el ataque, que se ha saldado con muertos y deja muchos heridos», opinó Costa en un mensaje en sus redes sociales.

Según el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, las dos bombas aéreas provocaron daños en una decena de casas, en infraestructura industrial y en el perímetro del consulado honorario de Letonia.

«Rusia ha destruido el consulado honorario de Letonia, probando una vez más su falta de interés completa por la diplomacia», aseguró por su lado Von der Leyen en la red social X.

Moscú «ataca a civiles para intentar aplastar desesperadamente el espíritu de Ucrania», ya que «Rusia está perdiendo la guerra que empezó», según la presidenta de la Comisión Europea.

«Los rusos han dañado hogares, vehículos y el edificio consular», detalló antes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también en X, donde además declaró que «Rusia debe asumir sus responsabilidades» por los «brutales ataques contra civiles».

La ministra de Exteriores letona, Baiba Braže, confirmó en sus redes sociales el ataque y dijo haber trasladado toda la información «a los ministros de la Unión Europea y de la OTAN, (así como a otras) organizaciones internacionales».

Sloviansk es, junto con Kramatorsk, el único gran centro urbano que Ucrania conserva en la región de Donetsk. Las autoridades militares regionales dijeron la víspera que más de 38.000 personas permanecen en Sloviansk y el resto del distrito del que es capital, que antes de la guerra tenía 115.000 habitantes.

El Ejército ruso alcanzó, además, con al menos un misil balístico un acto de la industria armamentística ucraniana que se celebraba hoy a las afueras de Kiev y donde diez personas murieron y un centenar resultaron heridas, según el fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko. EFE

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