La UE capacita a fiscales y policías de Ecuador en investigación de narcotráfico marítimo

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 jun (EFE).- Expertos de la Unión Europea (UE) capacitaron a fiscales, jueces, policías y militares ecuatorianos en la investigación y el combate al narcotráfico marítimo, en un momento en que el país andino se ha convertido en un punto clave en las rutas que usan los grupos criminales para enviar droga hacia Europa y Norteamérica.

La capacitación se realizó en el marco del proyecto de fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la seguridad en Guayaquil (Eurofort-EC) y del programa de cooperación entre puertos (Seacop, en inglés), ambos financiados por la UE, a través del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI, en inglés), e implementados por Expertise France, según informó este viernes la misión diplomática en Ecuador.

La actividad reunió a veintiséis participantes entre fiscales, jueces especializados, oficiales de la Policía, la Armada y otras entidades vinculadas a la lucha contra el narcotráfico marítimo, y permitió el intercambio de experiencias, al promover «una visión integral para fortalecer los procesos de coordinación operativa frente a las amenazas del crimen organizado transnacional», señaló la UE.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes analizaron las tendencias del narcotráfico marítimo, estructuras criminales, técnicas de ocultamiento de drogas, metodologías de investigación y buenas prácticas para mejorar la respuesta institucional.

Rodeado por Colombia y Perú -los dos mayores productores mundiales de cocaína-, con varios puertos en sus costas -como los ubicados en Guayaquil-, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico drogas que se dirige principalmente a Norteamérica y Europa.

En ese contexto, la UE y el Gobierno ecuatoriano pusieron en marcha en enero pasado un centro de inteligencia orientado a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con especial atención en el ámbito marítimo y portuario. EFE

cbs/jrg