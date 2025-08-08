La UE celebra el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán y pide que se cumpla

2 minutos

Bruselas, 8 ago (EFE).- La UE celebró este viernes la firma del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, auspiciada por Estados Unidos, y recordó la importancia de «asegurar» la puesta en marcha de las «medidas acordadas para garantizar un progreso constante e ininterrumpido hacia la plena normalización» de la relación entre los dos países.

En un comunicado conjunto entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, los dos líderes acogieron con «satisfacción esta reunión» y celebraron la firma del Acuerdo de Paz y Establecimiento de Relaciones Interestatales entre Armenia y Azerbaiyán.

Según este texto, este pacto «constituye un avance importante tanto para Armenia como para Azerbaiyán, allanando el camino hacia una paz duradera y sostenible para ambos países y en toda la región, culminando además años de esfuerzos de la UE».

Para los dos líderes, ahora «será fundamental» asegurar que se cumplen las medidas acordadas ya que «la UE apoya firmemente el proceso de normalización entre Armenia y Azerbaiyán».

Además, los Veintisiete también están dispuestos a «invertir en la conectividad regional y la plena apertura, para beneficiar principalmente a las poblaciones divididas por las secuelas del conflicto y para acercar a la región a una paz, estabilidad y prosperidad sostenibles».

Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron este viernes en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

«Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutua», declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, momentos antes de firmar el acuerdo EFE

