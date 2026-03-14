La UE celebra el acuerdo para aliviar requisitos Ley de Extranjería para serbios en Kosovo

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Bruselas, 14 mar (EFE).- La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, celebró este sábado el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Kosovo para aliviar los requisitos de la Ley de Extranjería kosovar para la comunidad serbia.

«El acuerdo alcanzado hoy sobre el registro civil y la Ley de Extranjería supone un importante paso adelante en beneficio de toda la población de Kosovo. Es fundamental garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos», dijo la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) a través de redes sociales.

El gobierno de Kosovo acordó este sábado un alivio temporal para miembros de la comunidad serbia que no posean documentos en el marco de la nueva Ley de Extranjería y la Ley de Vehículos, que prevé que todas las personas que no posean documentos de Kosovo deben obtener un permiso de residencia, mientras que los vehículos con matrículas extranjeras no podrán circular por el país durante más de tres meses, a menos que cuenten con la autorización correspondiente.

Según este acuerdo, los trabajadores serbios de la educación y la salud, así como los estudiantes, podrán obtener un permiso de residencia temporal con un período inicial de 12 meses, informó el medio kosovar Koha. También prevé el reconocimiento de los documentos de identidad que poseen, hasta que se encuentre una solución definitiva.

El enviado de la UE para el diálogo Kosovo-Serbia, Peter Sorensen, y el primer ministro de Kosovo Albin Kurti, se reunieron hoy en Pristina y confirmaron que las nuevas normas entrarán en vigor a partir de este domingo, según medios locales.

Kallas agradeció «a todos los que han colaborado de forma constructiva para que esto haya sido posible», e insistió en que «sigue siendo fundamental aplicar los acuerdos alcanzados anteriormente».

Asimismo, consideró que «este avance da un nuevo impulso al diálogo entre Belgrado y Pristina» y anunció la organización de «una reunión de alto nivel en breve». EFE

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