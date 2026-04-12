La UE celebra que Hungría retome «su camino hacia Europa»

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(Actualiza que Von der Leyen ha hablado con Magyar y mensaje de Costa)

Bruselas, 12 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome «su camino hacia Europa» tras unas elecciones legislativas que han dado la victoria al partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

«Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece», dijo la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

Von der Leyen además habló con Magyar para felicitarle tras los resultados y ambos acordaron «mantener una estrecha colaboración», según informó la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que «la participación récord pone de manifiesto el espíritu democrático del pueblo húngaro».

Asimismo, dijo estar deseando trabajar «en estrecha colaboración» con el nuevo líder húngaro «para hacer de Europa un lugar más fuerte y próspero».

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que «el lugar de Hungría está en el corazón de Europa».

Tras el recuento de 72,4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, que gobernó el país centro europeo desde 2010 con mayorías absolutas.

El propio Orbán reconoció hoy su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival. EFE

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