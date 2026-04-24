La UE celebra que Japón revise su normativa sobre la exportación de material defensivo

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Bruselas, 24 abr (EFE).- La portavoz de Exteriores de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, dijo este viernes que la UE «valora positivamente» la decisión de Japón de revisar su normativa sobre la exportación de material defensivo, que permitiría al país vender armas letales al extranjero.

«Valoramos positivamente la iniciativa de Japón de revisar los Tres Principios sobre la transferencia de equipos y tecnologías de defensa,» dijo la portavoz a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Hipper recordó que «en el marco de la Asociación de Seguridad y Defensa entre la UE y Japón, nuestro objetivo es reforzar la cooperación en materia de defensa y nuestra cooperación en general».

Japón ha reforzado su cooperación tanto con la UE como la OTAN y varios países europeos bajo la premisa de que la seguridad de la región del Indopacífico y la de Europa son inseparables, y al compartir preocupaciones por las crecientes actividades militares chinas en Asia-Pacífico, la invasión rusa de Ucrania y la cooperación militar entre Moscú y Pionyang.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, argumentó al anunciar la revisión de la normativa que «en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo», sino que «necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa».

Hasta ahora, los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado.

Pero, tras la decisión del Gobierno, Japón podrá vender armamento -como misiles o buques de guerra- a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.

Además, incluye una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen «circunstancias especiales». EFE

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