La UE celebra que Turquía y Armenia ultimen un acuerdo para reanudar su comercio

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Bruselas, 13 may (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró «calurosamente» este miércoles que Turquía y Armenia estén ultimando un acuerdo para reanudar el comercio bilateral directo, hasta ahora solo posible a través de terceros, un paso que tendrá un «impacto positivo» tanto en la región como en el bloque.

«Este significativo paso tiene el potencial para impulsar las oportunidades comerciales y económicas entre ambos países con un impacto positivo para todo el Cáucaso Sur así como para la UE», declaró en un comunicado un portavoz de la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) remarcó también que se trata de un «acontecimiento destacado» dentro del proceso de normalización entre ambos países, que queda ilustrado también en los recientes contactos para «avanzar en la restauración de las conexiones ferroviarias».

«Animamos a ambos países a seguir trabajando juntos, también hacia la reapertura de su frontera bilateral», subraya el comunicado.

Turquía anunció este miércoles que está cerrando un acuerdo que permita el comercio directo de mercancías con Armenia, hasta ahora solo posible a través de terceros, dentro de las negociaciones para normalizar sus tradicionalmente malas relaciones y abrir su frontera, cerrada desde 1993.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores turco aseguró en la red social X que el pasado lunes ya se concluyó la negociación para establecer esas relaciones comerciales directas, pero que aún continúan los trabajos técnicos y burocráticos destinados a abrir la frontera común.

El ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, señaló la semana pasada que el diálogo entre los dos países ya ha llegado a un nivel suficiente para dar buenos resultados.

Los dos países no tienen relaciones diplomáticas plenas ni de embajador en sus respectivas capitales, pero sí enviados especiales para la normalización de las relaciones.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, asistió el pasado día 4 en Armenia a la cumbre de la Comunidad Política Europea y celebró un encuentro bilateral con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

En esa reunión se acordó restaurar conjuntamente el histórico puente medieval de Ani, en la frontera entre ambos países, y que fue un cruce importante en la histórica ruta de la seda hacia Oriente.

Turquía fue uno de los primeros países en reconocer la república de Armenia al independizarse de la Unión Soviética en 1991, pero el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas quedó en suspenso debido a tensiones históricas y disputas sobre la línea fronteriza.

Uno de los puntos tradicionales de fricción es la negativa turca a reconocer como genocidio las masacres de armenios cometidas por el entonces Imperio otomano en 1915.

En 2008 hubo un primer amago de acercamiento que sólo se retomó tras la victoria militar azerbaiyana en Karabaj en 2020, con Ankara señalando su disposición a establecer plenas relaciones con Ereván, si Armenia firmaba la paz con Azerbaiyán. EFE

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