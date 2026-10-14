La UE coloca 10.000 millones de euros en bonos para financiar programas e inversiones

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Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea consiguió 10.000 millones de euros en financiación en una transacción sindicada de bonos a siete y quince años que se destinarán a financiar programas de la Unión Europea, como las ayudas a Ucrania, los fondos de recuperación o inversiones en defensa, informó este martes la institución.

En concreto, la UE colocó 5.000 millones de euros en una ampliación de su emisión de bonos a siete años con vencimiento en octubre de 2033, que llevan un cupón del 3,125 % y se colocaron a un tipo de recompra del 3,775 %, lo que representa 45,2 puntos básicos por encima del bono alemán al mismo plazo.

Otros 5.000 millones se colocaron en nuevos títulos a quince años, con vencimiento en diciembre de 2041 y un cupón del 4,25 %, que registraron un tipo de recompra del 4,353 %, 64,9 puntos básicos por encima del bono germano al mismo plazo.

La demanda del mercado fue 15 y 17 veces superior a la oferta, según informó la Comisión Europea en un comunicado.

Tras la operación, que forma parte del plan de financiación de 80.000 millones de euros de Bruselas durante este segundo semestre, la deuda en circulación de la UE asciende a unos 856.650 millones de euros, de los cuales 47.980 millones están en letras a corto plazo y 86.240 millones en bonos verdes utilizados para financiar los capítulos medioambientales del fondo poscovid. EFE

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