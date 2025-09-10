The Swiss voice in the world since 1935

La UE coloca 11.000 millones de euros en bonos a cinco y treinta años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 10 sep (EFE).- La Comisión Europea consiguió 11.000 millones de euros en una subasta sindicada de bonos a cinco y a treinta años que utilizará para financiar las ayudas del fondo de recuperación pospandemia y la asistencia de la Unión Europea a Ucrania.

En concreto, el Ejecutivo comunitario, que acude a los mercados financieros en nombre de la UE, logró 5.000 millones de euros en el bono con vencimiento en 2030 y 6.000 millones de euros en el título que expira en 2055, según informó la institución en un comunicado este miércoles.

En ambos casos, la demanda superó en más de 18 veces la oferta, llegando a los 92.000 millones y 107.000 millones, respectivamente.

El bono a cinco años lleva un cupón del 2,5 % y se colocó a un tipo de recompra del 2,520 %, 22 puntos básicos por encima del mid-swap y 29,5 puntos superior al bono alemán al mismo vencimiento; mientras que el título a 30 años tiene un cupón del 4,0 % y se colocó a un tipo de recompra del 4,085 %, 119 puntos sobre el mid-swap y 79,6 puntos por encima del bono alemán al mismo plazo.

Con esta operación, la octava en lo que va de año, la UE ha emitido ya 30.040 millones de euros de los 70.000 millones que se ha marcado como objetivo de financiación para el segundo semestre de 2025.

Desde que en 2023 comenzó con su enfoque de emisiones unificadas para todos los programas de la UE que se financian con deuda, la UE ha colocado 528.230 millones de euros en bonos.

De lo obtenido, unos 348.580 millones de euros se han desembolsado en ayudas a los Estados miembros dentro de sus planes de recuperación del fondo Next Generation, mientras que 19.250 millones de euros se han entregado a Ucrania en concepto de ayuda macrofinanciera.

La deuda total de la UE en circulación asciende actualmente a unos 705.220 millones de euros, de los que 31.630 millones están en forma de letras. EFE

lpc/asa/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR