La UE coloca 11.000 millones de euros en bonos a cinco y treinta años

2 minutos

Bruselas, 10 sep (EFE).- La Comisión Europea consiguió 11.000 millones de euros en una subasta sindicada de bonos a cinco y a treinta años que utilizará para financiar las ayudas del fondo de recuperación pospandemia y la asistencia de la Unión Europea a Ucrania.

En concreto, el Ejecutivo comunitario, que acude a los mercados financieros en nombre de la UE, logró 5.000 millones de euros en el bono con vencimiento en 2030 y 6.000 millones de euros en el título que expira en 2055, según informó la institución en un comunicado este miércoles.

En ambos casos, la demanda superó en más de 18 veces la oferta, llegando a los 92.000 millones y 107.000 millones, respectivamente.

El bono a cinco años lleva un cupón del 2,5 % y se colocó a un tipo de recompra del 2,520 %, 22 puntos básicos por encima del mid-swap y 29,5 puntos superior al bono alemán al mismo vencimiento; mientras que el título a 30 años tiene un cupón del 4,0 % y se colocó a un tipo de recompra del 4,085 %, 119 puntos sobre el mid-swap y 79,6 puntos por encima del bono alemán al mismo plazo.

Con esta operación, la octava en lo que va de año, la UE ha emitido ya 30.040 millones de euros de los 70.000 millones que se ha marcado como objetivo de financiación para el segundo semestre de 2025.

Desde que en 2023 comenzó con su enfoque de emisiones unificadas para todos los programas de la UE que se financian con deuda, la UE ha colocado 528.230 millones de euros en bonos.

De lo obtenido, unos 348.580 millones de euros se han desembolsado en ayudas a los Estados miembros dentro de sus planes de recuperación del fondo Next Generation, mientras que 19.250 millones de euros se han entregado a Ucrania en concepto de ayuda macrofinanciera.

La deuda total de la UE en circulación asciende actualmente a unos 705.220 millones de euros, de los que 31.630 millones están en forma de letras. EFE

lpc/asa/alf