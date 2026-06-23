La UE concede 838 millones de euros a 319 investigadores, 29 de universidades españolas

Compartir

3 minutos

Bruselas, 23 jun (EFE).- El Consejo Europeo de lnvestigación, dependiente de la Comisión Europea, anunció este martes la concesión de 838 millones de euros en ayudas a un total de 319 investigadores con proyectos punteros, de los cuales 29 trabajan en universidades o centros de investigación españoles, según informó en un comunicado.

El organismo ha resuelto la última convocatoria de sus ayudas «avanzadas» que premian a investigadores ‘senior’ con proyectos «ambiciosos» que «podrían conducir a importantes avances científicos» y que se nutren de la dotación del programa Horizonte Europa.

Entre los premiados se encuentran 29 investigadores de centros de investigación y universidades españolas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las universidades de Santiago de Compostela o de Zaragoza, la Universidad Autónoma de Barcelona y la también catalana Pompeu Fabra, la Universidad del País Vasco o el Instituto de Astrofísica de Canarias o el Instituto Catalán de Nanotecnología, entre otros.

Los temas de los proyectos españoles premiados varían desde las investigaciones médicas para tratar los cánceres colorrectal o de pulmón, hasta otros temas más tecnológicos como uno centrado en la inteligencia artificial espacial basada en la física y otros que estudian las respuestas evolutivas de los primeros humanos que coexistieron en África o los catastros vivientes de la Iberia altomedieval.

«Los nuevos proyectos de ayudas avanzadas demuestran la creatividad, la ambición y la audacia intelectual que requiere la investigación de vanguardia», dijo la presidenta del Consejo Europeo de Investigación, la profesora Maria Leptin.

Por su parte, la comisaria de Investigación e Innvoación, Ekaterina Zaharieva, destacó que entre los beneficiarios haya investigadores de Australia, Canadá o Estados Unidos «que han elegido Europa para llevar a cabo sus proyectos».

«El aumento de las solicitudes de investigadores que trabajan desde fuera de Europa demuestra que iniciativas como Elige Europa, que buscan atraer y mantener el talento, están ayudando a reforzar la llamada de Europa al talento científico ‘top’ de todo el mundo», señaló.

En total llegaron al organismo 3.329 solicitudes para estas ayudas, un 31 % más que el pasado año, y entre los ganadores destacan 52 investigadores alemanes, 45 británicos y 29 italianos de las 30 nacionalidades entre los premiados.

Con respecto a la ubicación de las universidades de los investigadores premiados, se concedieron 62 ayudas a proyectos de centros británicos, 46 a centros alemanes, 32 suizos, 29 españoles y 26 franceses.

Las solicitudes para la siguiente ronda de estas ayudas está ya abierta y el fecha límite para solicitarlas es el próximo 27 de agosto. EFE

asa/lpc/cc