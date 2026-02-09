La UE condena decisiones de Israel para ampliar su control de Cisjordania

Bruselas, 9 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes las últimas medidas de Israel para “ampliar el control” sobre Cisjordania, y aseguró que es un paso “en la dirección equivocada” de cara a lograr la solución de dos Estados.

“La Unión Europea condena las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí de ampliar el control israelí en Cisjordania”, indicó Anouar El Anouni, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El Gobierno israelí aprobó el domingo una batería de medidas sobre Cisjordania, entre ellas dejar sin efecto la ley que hasta ahora impedía a las personas no árabes comprar tierras allí.

Para el portavoz, esta medida es “otro paso en la dirección equivocada” mientras que toda la comunidad internacional se esfuerza por aplicar la segunda fase del plan integral para la paz.

Además, agregó que estas medidas “impondrán nuevas realidades que contradicen directamente los Acuerdos de Oslo, de los que Israel es signatario”.

En ese sentido, recordó que Israel no tiene autoridad civil en zonas de Cisjordania que sí que dependen directamente de la Autoridad Palestina, y que se pone en peligro “el delicado statu quo de los lugares religiosos”.

El Anouni recordó que la UE mantiene su posición de no reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Recordamos que la anexión es ilegal según el Derecho internacional, por lo que cualquier medida concreta que avance en ese sentido se consideraría una violación del Derecho internacional”. especificó.

Alertó de las acciones en Cisjordania que socavan la viabilidad de la solución de dos Estados, y reiteró el “compromiso inquebrantable” de la UE con “una paz duradera y sostenible, de conformidad, una vez más, con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base de la solución de dos Estados”.

“Seguiremos trabajando con socios internacionales, entre otros a través de la Alianza Global para la solución de dos Estados, con el fin de reactivar este proceso político, recordando que una vía creíble hacia la creación de un Estado palestino es un componente crucial de ese proceso político”, agregó.

“Seamos claros, no hay otra solución que la solución de dos Estados”, concluyó. EFE

