La UE condena el ataque en Jerusalén que dejó al menos seis muertos

2 minutos

Bruselas, 8 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes con firmeza el tiroteo ocurrido cerca de Jerusalén que se saldó con la muerte de al menos seis personas, entre ellas un español que vivía en Israel.

“La violencia debe cesar en Oriente Medio. Condeno enérgicamente el atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén Este”, indicó en un mensaje a través de redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El político portugués transmitió además su “más sincero pésame a las familias de las víctimas y al pueblo de Israel”.

“Solo una solución política puede conducir a una paz duradera en Israel y Palestina”, insistió.

Por su parte el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, condenó también al ataque durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, “al igual que condenamos toda pérdida de vidas humanas, que debe cesar de inmediato”.

“Hacemos un llamamiento a la distensión. Esto demuestra lo necesario y crucial que es un alto el fuego”, afirmó.

El portavoz agregó que los civiles de ambos bandos, tanto palestinos como israelíes, “han sufrido durante demasiado tiempo y demasiado, y esto debe terminar ya, es hora de romper este ciclo de violencia”.

En el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como barrio a Jerusalén, resultaron heridas además doce personas, siete de ellas de gravedad, según los servicios de emergencias.

La autoridades apuntan a que los dos atacantes son palestinos de Cisjordania ocupada, pero sus identidades aún se desconocen, mientras que el grupo islamista Hamás consideró en un comunicado que el ataque constituye «una respuesta natural» a los crímenes de israelíes y a la «guerra de exterminio» contra los palestinos. EFE

